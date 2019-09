Programmi TV di stasera | sabato 14 settembre 2019 Su Rai3 Will Smith in «Zona d’ombra

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 14 settembre 2019)Rai1, ore 21.30: Andrea Bocelli – Ali di libertà Andrea Bocelli sarà protagonista di Ali di libertà, una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre. Con lui ci saranno grandi stelle della musica internazionale, artisti della scena classica e pop, come Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez. Per la prima volta, le telecamere della Rai entreranno nel Teatro del Silenzio, un luogo suggestivo, voluto e creato da Bocelli sulle colline di Lajatico, suo paese natale, per mostrare un evento che da 14 anni incanta un pubblico proveniente da tutte le parti del mondo. A guidare il pubblico in questa serata magica, un narratore d’eccezione, Stefano Accorsi: condurrà per mano, tra le storie legate alle opere e alle musiche che verranno eseguite nel Teatro del Silenzio, una sorta di anfiteatro minimale, incastonato nel cuore ...

