Mamma morta da 117 giorni partorisce una bimba | la neonata sta bene

117 giorni nella pancia della Mamma morta - nata bimba sana : caso definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

La figlia di 2 anni le chiude il finestrino dell’auto sul collo : morta asfissiata Mamma di 21 anni : La tragica morte di Yulia Sharko, 21enne della Bielorussia, deceduta dopo che sua figlia di 2 anni le aveva accidentalmente chiuso il finestrino della macchina sul collo mentre lei cercava di tirarla fuori dalla vettura. La bimba ha premuto l'interruttore automatico che ha fatto chiudere il vetro, in cui la ragazza è rimasta incastrata. È stato il marito Artur a trovarla priva di conoscenza e a chiamare i soccorsi.

Giovane coppia trovata morta nel letto : «Al loro fianco il figlioletto di 2 anni». Il commovente post della Mamma : Sono stati trovati morti nella loro casa, e al loro fianco c?era il figlioletto di due anni, ancora vivo: è un dramma familiare quello avvenuto a Burton, in Inghilterra, protagonista una...

Carolina Stramare ricorda la Mamma morta : Caterina Balivo in lacrime : Vieni da me, Carolina Stramare sulla morte della madre: “Non volevo passare per vittima” Poco fa Caterina Balivo, durante la prima puntata di Vieni da me, ha intervistato l’ultima Miss Italia, Carolina Stramare. Quest’ultima, ovviamente, ha parlato abbondantemente della sua esperienza alla manifestazione e dei suoi progetti futuri. Tuttavia ad un certo punto la conduttrice non le ha potuto non domandare della madre venuta ...

Morta la Mamma di Giorgio Mastrota - lui commenta il lutto su IG : 'Riposa in pace' : Il famoso venditore televisivo Giorgio Mastrota ha subito un grave lutto, sua mamma è Morta quest'oggi. A dare l'annuncio ufficiale è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram. L'attore televisivo ha pubblicato un'immagine con uno sfondo azzurro e in basso ha annesso una didascalia che recita così: "Riposa in pace così come hai vissuto mia dolce mamma". Poche parole, ma sicuramente ricche di significato e dolore, che non sono passate ...

Bimba di 3 anni morta in casa - “uccisa dalla Mamma dopo aver perso la battaglia per la custodia” : La donna aveva appena perso una battaglia legale per la custodia della Bimba con il suo ex che aveva ottenuto la custodia totale della piccola. La quarantene ha mandato un messaggio di addio alla madre poco prima della scoperta del cadavere ma i soccorsi sono riusciti a salvarla. Per la piccola non vi è stato nulla da fare.Continua a leggere

Ancona - in ospedale per partorire ma qualcosa va storto : morta Mamma e il feto : La gioia per la nascita del terzo figlio si trasforma nella tragedia ad Ancona di una doppia morte: quella del feto e quella della mamma che lo portava in grembo. Uno choc per una famiglia di...

Jimmy Ghione morta Mamma Margherita/ Foto 'volata via - mi hai lasciato senza respiro' : E' morta la mamma di Jimmy Ghione: l'ultimo addio all'anziana signora Margherita. Il toccante post social e i messaggi di cordoglio.

"Mia figlia ha perso una Mamma straordinaria". Il marito della donna morta di cancro parla del sacrificio della moglie : Samuele Nascimben, marito della ventinovenne nigeriana malata di cancro al seno sacrificatasi per far nascere la figlia, nel giorno del funerale ha deciso di confidarsi con il Corriere della Sera.“Io indosserò un abito da festa tradizionale, che mi aveva regalato Glory a Natale, uguale al suo. Aveva una fede profonda” Il carpentiere di Treviso non vuole dilungarsi sui dettagli del funerale - sarà celebrato da un ...

“Ho paura che Mamma resti sola” - si avvera la profezia di Nadia Toffa : morta anche la nonna della Iena : Il cuore della signora Maria Cocchi non ha resistito al dolore per la perdita della nipote, smettendo di battere pochi giorni dopo quello di Nadia Toffa Nuovo lutto nella famiglia di Nadia Toffa, dopo la scomparsa della famosa ‘Iena’ è venuta a mancare anche la nonna, il cui cuore non ha retto alla morte della nipote. Maria Cocchi si è spenta così all’età di 97 anni, lasciando nello sconforto i propri parenti, già toccati ...

Treviso - sceglie chemio meno invasiva per far nascere la sua bimba : morta neoMamma di 29 anni : Ha rinunciato a curarsi pur di far nascere la bambina che portava in grembo. Ma solo tre mesi dopo aver partorito è morta, sconfitta da una aggressiva forma di tumore al seno che non le ha lasciato scampo. È questa la storia di coraggio di Glory Obibo, 29enne residente a Treviso, deceduta la scorsa domenica 18 agosto circondata di suoi cari, dalla figlia e dal marito Samuele Nascimben. I due si erano conosciuti quando Glory dalla Nigeria è ...

Beatrice - morta a 5 mesi per un errore medico. L’appello della Mamma : “Verità e giustizia” : Una tragedia e l'incolmabile vuoto che ha lasciato la piccola Beatrice, la mamma Bedetta Bua racconta a Fanpage.it la storia di sua figlia, morta a soli 5 mesi in seguito ad una operazione al cuore all'ospedale di Taormina per correggere una malformazione che le era stata diagnosticata in utero. A un anno dal decesso della piccola, continuano le indagini su quanto successo, in attesa di scoprire i risultati dell'autopsia: "Voglio verità e ...