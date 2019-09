La “rivoluzione dei criptotefra” | l’uso delle ceneri vulcaniche per datare e correlare

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Nell’immaginario collettivo l’Antartide è sinonimo di temperature estreme, ghiacciai a perdita d’occhio, iceberg e pinguini. Non tutti sanno, però, che l’Antartide ospita numerosi vulcani, molti dei quali considerati attivi. Tra questi il monte Erebus, un vulcano alto quasi 3800 metri, situato sull’isola di Ross, e il monte Melbourne, a pochi passi dalla base scientifica italiana “Mario Zucchelli”, che, secondo alcuni, avrebbe eruttato nei primi del 1900. In passato – spiegano in un approfondimento pubblicato sul Blog INGVvulcani Alessio Di Roberto e il gruppo scientifico progetto TRACERS – l’attività eruttiva dei vulcani antartici, spesso di tipo fortemente esplosivo, ha prodotto e disperso in atmosfera enormi quantità di materiale piroclastico. Lesono state trasportate dai venti su aree molto vaste del continente Antartico e dell’Oceano ...

