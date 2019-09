Giusy Buscemi | la bellezza di una quasi mamma bis

(Di venerdì 13 settembre 2019)Ashley GrahamMiranda KerrBlake LivelyFiammetta CicognaMilla JovovichAnne Hathaway, 26 anni, si prepara a diventare… di nuovo. L’ex miss Italia oggi attrice è agli sgoccioli della seconda gravidanza, dopo Caterina Maria, un anno. L’estate 2019 così è stata quella dell’attesa, e l’ha raccontata con discrezione anche via social. Tra una foto del pancione sempre più rotondo e l’altra. Il futuro papà al quadrato è il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di Don Matteo e sposato nel maggio del 2017. E l’annuncio della nuova attesa era arrivato lo scorso aprile, con un messaggio via Instagram: «In questo periodo avrei dovuto iniziare una nuova serie televisiva, ma la vita è meravigliosamente imprevedibile e ci ha regalato una seconda stagione piena di suspense, emozioni e colpi di scena!», aveva fatto sapere. La ...

