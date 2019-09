Calciomercato | caso alla Juventus più due cessioni già decise | sinergia Inter-Parma

Icardi al Psg in prestito - l’ultimo giorno di Calciomercato sblocca il caso dell’estate : L’argentino dell’Inter atteso a Parigi nel pomeriggio. Alle 22 stop alle trattative. La Juve è sempre alle prese con gli esuberi con Rugani sul piede di partenza

Icardi al Psg - l’ultimo giorno di Calciomercato sblocca il caso dell’estate : L’argentino dell’Inter atteso a Parigi nel pomeriggio. Alle 22 stop alle trattative. La Juve è sempre alle prese con gli esuberi con Rugani sul piede di partenza

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Calciomercato - le ultime : blitz del Milan - risolto il caso Laxalt e giallo Simeone - testa a testa per la Fiorentina : ultime ore caldissime di Calciomercato, ecco tutte le trattative. Il Dijon, formazione francese che milita in Ligue 1, ha ufficializzato sul proprio sito internet l’arrivo di Matheus Pereira dalla Juventus, operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha mollato definitivamente la pista che porta ad Angel Correa, come spiegano i media iberici Zvonimir Boban, Cfo rossonero, si trova comunque nella capitale spagnola per ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sofferma sul caso Icardi : “la situazione non è cambiata - può partire in prestito” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...

Calciomercato : Paulo Dybala potrebbe finire al Psg in caso di cessione di Neymar : Continua il tira e molla tra Neymar e il Psg, con la Juventus spettatrice interessata alla vicenda. Se, infatti, la stella verdeoro riuscirà a lasciare Parigi cambiando maglia come da mesi sta tentando di fare, i francesi con un ricco 'tesoretto', potrebbero pensare proprio a Dybala come sostituto del brasiliano. Regalando di fatto ai bianconeri un bel patrimonio da investire in questa finestra di mercato. Paulo Dybala forse in Ligue 1 se Neymar ...

Calciomercato Juve - clamorosi sviluppi sul caso Dybala un sms sta cambiando all’ultimo minuto la sua destinazione : E’ oramai guerra totale tra Juventus e Inter. I due club si stanno fronteggiando sul mercato con tutte le loro armi disponibili. A Marotta ex dirigente Juventino, ora massimo responsabile del mercato nerazzurro non è per nulla piaciuta l’intromissione nell’affare Lukaku dei bianconeri. Paratici, dirigente della Juve, aveva chiuso il clamoroso affare con il passaggio di Dybala al Manchester in cambio dell’oggetto dei desideri di ...