Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Precisi e puntuali i numeri diche questa volta hanno considerato la media diperdi. Tra tutte le squadre di Serie A ilè la prima con una percentuale del 19.6e Sassuolo sono le due squadra con la più alta intensità in fase didi questo inizio di campionato: hanno fin qui rispettivamente completato 16.9 e 16.6perdie Sassuolo sono le due squadra con la più alta intensità in fase didi questo inizio di campionato: hanno fin qui rispettivamente completato 16.9 e 16.6perdi. pic.twitter.com/aauYU27v0m —(@) September 12, 2019 L'articoloperdiperdisembra essere ilsu ilsta.

napolista : Calcio Datato: #Napoli primo per numero di passaggi completati per minuto di possesso palla - ilNapolista - matteo_bandi : @DiMarzio Anche se in realtà il suo ritiro effettivo dal calcio che conta è datato molto tempo fa, applausi a scena… - napolista : Il #Napoli ha il miglior rapporto tra azioni create e gol realizzati Secondo la statistica di Calcio Datato gli azz… -