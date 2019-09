Bugiardo | tu spacci | le accuse della madre a Hjorth | indagato per l' omicidio

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Spavaldi e inclini alla sregolatezza”. È questo il profilo che tracciano gli inquirenti di Finnegan Lee Elde e Gabriel Nataledue giovani americani indagati per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. I carabinieri hanno acquisito agli atti foto, video e conversazioni WhatsApp estrapolati dai telefonini cellulari dei due ragazzi. Tra il materiale probatorio depositato a beneficiodifesa, ci sono diversi filmati che ritraggono Natalein luoghi chiusi e all’aperto maneggiare armi e munizioni, ostentate “con irriverenza e disinvoltura”, e indossare un cappuccio o un passamontagna mentre sta in posa davanti a uno specchio. Non solo. I carabinieri parlano di una “copiosa quantità di immagini” di narcotici e di medicinali. Sono state, infatti, trovate immagini di marijuana in pezzi, in barattoli ...

Ivic94757448 : RT @Charlotte3117: NON CE UN CAVOLO DA FARE...SE SEI BUGIARDO E SPACCI FAKE NEWS SEI DEL PD ????????????… - Charlotte3117 : NON CE UN CAVOLO DA FARE...SE SEI BUGIARDO E SPACCI FAKE NEWS SEI DEL PD ????????????… -