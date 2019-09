Bucchioni | “Sarri seduto su Vulcano A Firenze disintegrò lo scudetto che stava per

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 13 settembre 2019): “Sarrisu. Alocheper riportare a Napoli”. Di seguito l’editoriale per tuttomercatoweb.com “Penso a Sarri e ancora una volta ho come la sensazione che esista davvero la Dea Eupalla, come sosteneva il mitico Gianni Brera del quale abbiamo parlato giustamente tanto in questi giorni. O se non esiste, credo che da qualche parte almeno si nasconda un Folletto malizioso capace di incrociare le carte e le situazioni del mondo del calcio, così tanto per divertirsi e divertirci. C’è Sarri questa volta nel mirino di quello che se volete chiameremo Destino. Finalmente debutta sulla panchina della Juventus e cosa gli tocca? Quella Fiorentina e quello stadio Franchi dove due stagioni fa silocheper riportare a Napoli e al Napoli dopo un’annata fantastica. Occhio e croce, forse ...

