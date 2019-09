Amadeus confessa | Sono daltonico | non riconosco molti colori

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) In attesa di vederlo presentare il Festival di Sanremo 2020, e di ritrovarlo su Rai 1 con I Soliti Ignoti,ha rivelato al settimanale DiPiù una curiosità sulla propria persona. L'essere.Io non ho idea di che colore sia la sua giacca. Si immagina che confusione farei se avessi giacche e camicie di tutti i? Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti. Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questichee che posso abbinare senza il rischio di sbagliare.anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo.il rosso e, comunque, so che il colore in alto del semaforo significa che bisogna fermarsi e quello in basso, il verde, significa che si può passare. Da ragazzo avevo sperato che esseremi aiutasse a non fare il servizio militare, ...