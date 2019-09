Rapine | risse | donne picchiate Immigrati scatenano il panico a Milano

Risse e Rapine pianificate con Instagram : arrestati 3 magrebini : Pina Francone Tre minorenni sono stati arrestati a Cremona nell'ambito dell’operazione "Last night": sono responsabili di una rapina e della celebrazione, via social di furti e violenze fisiche Tre minorenni magrebini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Cremona per essere responsabili di alcune Risse e rapine in città. I tre giovani nordafricani facevano parte del famigerato gruppo che gestiva la pagina Instagram "Cremona ...