Lega B | completato Consiglio direttivo con Vigorito e Corrado

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Milano, 12 set. (AdnKronos) – L’Assemblea diB riunita oggi a Milano, alla presenza di tutte le società, dopo le comunicazioni del presidente, Mauro Balata, ha eletto i nuovi membri a completamento del. Insieme a Balata, al vicepresidente Marco Mezzaroma, ai consiglieri Massimiliano Santopadre, Daniele Sebastiani e Paolo Rossi, ci saranno Giuseppee Oreste. I due consiglieri indipendenti sono invece Mauro Pizzigati, noto e stimato avvocato nonché, tra le tante cose, docente universitario, e Carlo Grippo, ex atleta azzurro con un passato olimpionico come mezzofondista e manager di alcuni fra i più importanti brand operanti nel campo dell’abbigliamento e dell’abbigliamento sportivo. ‘Volevo restituire pienezza poteri del-ha detto il presidente Balata-. Un onore per me accogliere i nuovi ...

m1851p : @Domenic72895537 @matteosalvinimi 'La lega e onesta' potrebbe essere: 'è onesta' (falso devono restituire 49milioni… - iotifopisa : Finalmente anche il ?@PisaSC? ha un rappresentante in ?@Lega_B? Complimenti al presidente Giuseppe Corrado… - mauriziofabi99 : @AgnelloMistico @MoriMrc Non ho mai apprezzato quel tizio e l’ho già scritto da tempo,non posso bruciare la lega pe… -