L' alleanza M5s-Pd alle Regionali difficilmente debutterà in Calabria

Franceschini - alleanza con M5S già alle Regionali : Se centrosinistra e Movimento 5Stelle lavoreranno bene nel nuovo governo "potremo presentarci insieme gia' alle Regionali. E' difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena". Lo dice il neo Ministro dei Beni Culturali con delega per il turismo Dario Franceschini in un'intervista a La Repubblica. Secondo Franceschini sara' difficile che il governo duri "se si limitera' ad essere il mero prodotto di forze politiche ...

Franceschini : “alleanza Pd-M5s anche alle Regionali. Legge di Bilancio? Faremo tutto il possibile nell’ambito delle risorse disponibili” : L’alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle dev’essere “politica ed elettorale” e deve partite subito, già alle prossime Regionali, per poi estendersi anche alle Comunali e arrivare alle Politiche. Dario Franceschini, che aveva aperto la strada a un possibile dialogo con un’intervista al Corriere della Sera lo scorso luglio, rilancia la sua idea di futuro del centrosinistra in un colloquio con ...

La proposta di Franceschini : “alleanza Pd-M5s anche alle regionali per battere destra” : Il ministro della Cultura ed esponente di peso del Pd, Dario Franceschini, lancia una nuova proposta di alleanza tra i dem e i 5 Stelle: non solo l'accordo di governo, ma anche un'intesa per le elezioni regionali. A partire dall'Umbria, dove si voterà a fine ottobre: i tempi sono stretti, "ma se c'è la volontà politica si può fare tutto".Continua a leggere

Pd-M5s - alle elezioni regionali l'alleanza è improbabile ma non impossibile : Franceschini: "Se c'è la volontà politica si può fare tutto". Ma in Umbria si vota tra un mese, i tempi sono strettissimi...

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto Roberto Fico sull'alleanza M5s-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Fiducia al nuovo Governo - 169 sì al Conte bis sanciscono l'alleanza tra M5s Pd e LeU : A Palazzo Madama servivano 161 sì per ottenere la Fiducia già incassata alla Camera. I dissidenti in casa Pd e 5 stelle...

Palermo : M5S - 'nessuna alleanza - restiamo all'opposizione' (2) : (AdnKronos) - "La città su diversi fronti aspetta risposte da anni - aggiungono - Nessuna alleanza è necessaria al Comune per realizzare cose di buon senso e per lavorare con operosità a favore dei cittadini. Approfittiamo comunque delle parole che oggi l'assessore Giusto Catania ci ha rivolto per r

Palermo : M5S - 'nessuna alleanza - restiamo all'opposizione' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Nel ringraziare l'assessore Giusto Catania per l'apertura a noi rivolta, ribadiamo che il M5S è e resterà all'opposizione in Consiglio comunale". Con una nota, i consiglieri pentastellati al Comune di Palermo Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, ins

Fiducia al governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5S-Pd : «Basta proclami - ora saremo miti» : primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza. E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi avvio di un green new deal. Basta trivellazioni. Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi »

Fiducia al governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5S-Pd : «Basta proclami inutili - ora linguaggio mite» : Il premier in Aula: il discorso di avvio del nuovo esecutivo. primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza

Roberto Speranza è per un'alleanza con M5s anche alle prossime Regionali : "Questa non è un'alleanza di un giorno o di una stagione eccezionale, ma il tentativo strategico di costruire un nuovo orizzonte per il Paese. Gli italiani lo capiranno". Lo dice Roberto Speranza, neo ministro della Salute, intervistato dal Corriere della Sera. Un governo con i nemici storici non è un ribaltone, ma "una vittoria politica che rafforza la democrazia italiana. Io ci ho creduto dal 2013, quando Bersani da segretario del Pd ...

Di Maio-Zingaretti - l'alleanza si spacca di già : M5s furioso dopo la nomina di Gentiloni Commissario Ue : Paolo Gentiloni è stato nominato da Giuseppe Conte Commissario europeo. Una decisione che ha mandato il Pd in fibrillazione: da Enrico Letta a Matteo Renzi fino al dissidente Carlo Calenda, tutti intenti a mandare messaggi affettuosi al premier bis. Tutti però tranne alcuni grillini che non hanno vi

Governo - Bersani : “Bene rinnovamento - aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella logica dell’alleanza” : “Sono soddisfatto per Roberto Speranza ministro, ma certamente anche per lo sforzo di rinnovamento che si vede in questa compagine, un rinnovamento sia di persone, sia di generazioni. Di questo bisogna dare atto al M5s, al Pd e ad Articolo Uno – LeU“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sul nuovo Governo giallorosso. “Almeno ...

"Quella tra Pd e M5s non è un'alleanza - ma un abbraccio mortale" dice Luca Zaia : È colpito soprattutto dalla composizione dei ministri, il governatore del Veneto Luca Zaia. Ovvero dal fatto che ne siano stati tagliati sette su dieci. “Non è banale”, osserva. “Ne sono rimasti tre: Di Maio che è il capo politico del Movimento, Bonafede che era dato per scontato e poi Costa. È come dire che prima hai sbagliato sette volte su dieci” commenta nell'intervista al Corriere della Sera, versione per l'edicola. Più che discontinuità, ...