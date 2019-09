GF | Kikò dopo la rottura con la Lombardo | ' Non ho voglia di parlare'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) È davvero già finita tra AmbraNalli: la coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello si è detta addio e a quanto pare a scegliere di interrompere la relazione è stata proprio la professoressa che non si sentiva abbastanza amata dall'ex marito di Tina Cipollari. Dalle pagine del settimanale Nuovo, Ambra aveva lamentato la mancanza di attenzioni da parte dell'ormai ex compagno, che finora era rimasto in silenzio. Nella notte, però, è giunto lo sfogo diche ha scelto i social per dire la sua. Lo sfogo diNalli sui social Non è mai facile affrontare la fine di una storia d'amore:Nalli, fugando ogni dubbio sulla fine dell'idillio con Ambra, ha rotto il silenzio e ha affermato di avere bisogno di tempo per se stesso. 'Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoio non vuoi rispondere' -ha cominciato il suo pensiero Nalli- ma devi riflettere, ...

ellisandcurrer : Io: 'Sono stata da Sephora' X: 'com'è? Meno caro di Kiko? Quel posto è carissimo' *due minuti dopo* X: 'sai ho pres… - soul_brex : Kiko ha lasciato Ambra perchè dopo l'apertura del nuovo negozio di Federico Hair Stylist a Milano si dice che Kikò… - Lau7900 : Io ci ho messo 28 anni a trovare l’amore stabile, Ambra e Kikò parlavano d’amore dopo un quarto d’ora che si conosc… -