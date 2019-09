Agguato mortale a Bari | emergono nuovi particolari sull’omicidio di Michele Ranieri

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’uomo che è stato ucciso inavvenuto a San Pio ieri sera si chiamavaed era originario di Carbonara. L’è avvenuto alle 21,30 in via della Lealtà all’angolo di via della Tolleranza nel quartiere San Pio di. Secondo gli investigatori, coordinati dal pm Lidia Giorgio, ieri sera controsono stati sparati almeno quattro colpi di pistola. Le forze dell’ordine, sul luogo dove è avvenuto l’, hanno ritrovato al momento quattro bossoli. Sono risultati vani i tentativi dei soccorritori di salvare il, morto per le diverse ferite riportate da proiettili che lo hanno colpito. Gli inquirenti stanno cercando di capire come mai, dopo parecchio tempo, si è ritornati a sparare e uccidere ae quale sia il movente dell’

baritoday : Agguato mortale a San Pio, indagini a tutto campo per l'omicidio di Michele Ranieri - Domenic89215160 : Antonino Di Lorenzo, ritenuto il boss delle coltivazioni di canapa indiana - ildesk : I killer freddano sotto casa Antonino Di Lorenzo, ritenuto il boss delle coltivazioni di canapa indiana -