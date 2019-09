Editoria | Mattarella | ‘libri presidio difesa libertà e diritti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma, 11 set. (AdnKronos) – “I libri -i classici, i romanzi, i saggi, i manuali per la scuola, i volumi per le università- sono stati vettori di sviluppo e di diffusione della cultura del nostro Paese. è una storia anche di crescita civile. I libri sono stato unper ladellae dei diritti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alle celebrazioni per i 150 anni dell’Associazione italiana editori.“La storia del nostro Paese, dal Risorgimento alla costruzione dell’unità, alla Resistenza, alla Repubblica -ha aggiunto il Capo dello Stato- non è immaginabile senza il contributo dello sviluppo culturale che libri hanno arrecato al nostro Paese”. L'articolo, ‘librie diritti’ CalcioWeb.

