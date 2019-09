Bari | tremendo incidente sulla tangenziale | moto sbanda paurosamente all’altezza di

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Intorno alle 13.30 di oggi si è verificato un paurosodinei pressi dell’uscita di via Caldarola. Una, per cause in via di accertamento, ha iniziato are. I dueciclisti, che erano, sono terminati a terra riportando diverse ferite. I due sono stati trasportati in codice rosso al più vicino ospedale. L’si è verificato nel tratto sul quale da alcuni mesi sono in corso lavori.