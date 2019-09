WTA Zhengzhou – Kerber ko al primo turno | Riske trionfa in rimonta

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Angiko aldel torneo WTA di: la tedesca ko per mano diEsordio amaro per Angeliqueallo “Open“, nuovissimo Wta Premier dotato di un montepremi di un milione di dollari in corso sui campi in cemento della metropoli nella provincia di Henan, in Cina. La tennista tedesca è stata sconfitta indalla statunitense. Il match è terminato dopo due ore e 51 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 6-4, 7-6(6).L'articolo WTAko alinsembra essere ilsu SPORTFAIR.

TennisWorldit : Wta Zhengzhou - Quinta sconfitta consecutiva per Kerber, avanza Ostapenko - WParieur : #WTA #Zhengzhou ?? • Ferro @ 3,40 (1%) ?? / ?? si suivi #ParionsSport #TeamParieur - stefanocalzol : WTA HIROSHIMA , NANCHANG , ZHENGZHOU : I RISULTATI DEI PRIMI MATCH DEI TRE TORNEI ASIATICI -