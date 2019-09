Ultimo scontro su viceministri e sottosegretari Tra i 5Stelle scoppia il caso Mef

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) Trattative in corso tra partiti etra correnti. Riunioni infiammate negli uffici del Senato. Alla fine resteranno solo posti in piedi. Nel senso che questo governo occuperà, entro giovedì, tutte le poltrone a disposizione che per legge sono sessantacinque. Ad oggi tra premier, ministri eo alla presidenza del Consiglio se ne contano 23, dunque rimangono 42 incarichi da distribuire tra.Un bottino di non poco conto che serve al Pd e al Movimento 5 Stelle anche per accontentare chi è rimasto fuori dai ruoli apicali. Il premier Giuseppe Conte, che oggi ha ottenuto la fiducia anche dall’Aula del Senato, non ha più intenzione di attendere e ha chiesto un’accelerazione al Pd e al Movimento 5 Stelle che tergiversano ancora attorno a questo difficile puzzle e alla ricerca di una quadra che possa evitare ...

