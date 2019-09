Israele | il 17 settembre le elezioni Sondaggi | Netanyahu in svantaggio | l’estrema destra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Manca una settimana esatta alleparlamentari in, fissate per il 17. Secondo uno della tv pubblica Kan, Blu Bianco, il partito di Benny Gantz e Yair Lapid, sarebbe in lieve vantaggio contro il Likud di Benyamin. A separarli ci sarebbe solo un seggio: Blu Bianco sale del 2 per cento e arriva a quota 32 contro i 31 dell’attuale premier. Le analisi più recenti pubblicate da diversi quotidiani stimano inoltre la crescita del partito di estremaOtzma Yehudit, che dovrebbe riuscire a superare la soglia di sbarramento del 3,25 per cento, ottenendo quattro seggi all’interno del Parlamento. Ma se anche così fosse cambierebbe poco per, che per arrivare alla maggioranza di 61 seggi avrebbe bisogno del sostegno del partito ultranazionalista russofono Yisrael Beitenu guidato da Avigdor Lieberman, lo stesso che al voto del 19 ...

