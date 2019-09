Commercio | contro i vu' cumprà Jesolo sperimenta anche i droni

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Venezia, 10 set. (AdnKronos) - Individuare i luoghi in cui la merce contraffatta viene nascosta e scambiata e identificare i soggetti impegnati nelabusivo sul litorale così da poter effettuare azioni tempestive e mirate di repressione del fenomeno. Sono questi gli obiettivi che si è posta

MichelGarofalo : Analfabetismo digitale, peggio di noi in Ue solo Bulgaria, Grecia e Romania: il 40% dei nostri lavoratori non sa us… - miludasite : Analfabetismo digitale, peggio di noi in Ue solo Bulgaria, Grecia e Romania: il 40% dei nostri lavoratori non sa us… - Mcavenati : sinceramente non ho nulla contro la tecnologia e forme nuove ma è diventato una corsa giornaliera un po' disumano q… -