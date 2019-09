Calciatore costretto a fermarsi per problemi cardiaci NOME e DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Il Cluj è una squadra che si candida ad essere protagonista in campionato ed in Europa League, nelle ultime ore ha dovuto però fare i conti con una brutta notizia. La squadra della Romania è stata sorteggiata nel girone della Lazio e può risultare un osso duro per gli uomini di Simone Inzaghi, la gara è prevista per il 19 settembre, la squadra romena non potrà contare su George Tucudean. Il Cluj ha infatti comunicato che l’attaccante 28enne resterà fermo a tempo indeterminato a causa di nuovidopo i due interventi a cui è stato già sottoposto nei mesi scorsi. Una brutta notizia per il Cluj ma in generale per il mondo del calcio. LEGGI ANCHE –> Tragedia nel mondo del calcio, portiere di una nazionale trovato morto nella sua stanza d’albergoL'articolopersembra essere il ...

