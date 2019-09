Baby 2 data d’uscita e trailer | quando uscirà la seconda stagione

«Baby 2» su Netflix - data di uscita - cast e trama : Parte il conto alla rovescia per la seconda stagione della serie che segue ragazzi e genitori della Capitale in un'adolescenza complicata e bruciata inizialmente ispirata a fatti di cronaca. Baby 2 riprenderà la narrazione il prossimo 18 ottobre dal brutto risveglio di Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani) dopo le avventure della prima, in un mix tra voglia di normalità (la vita da studentesse) e richiamo della ...