Tenta di suicidarsi in un lago perché il compagno non l’accontenta | il marito si tuffa e

Mentone - polizia uccide uomo armato di coltello che aveva appena Tenta to di suicidarsi : Un cinquantenne che aveva cercato di togliersi la vita si è scagliato contro i poliziotti che l' aveva no appena salvato: un agente ha aperto il fuoco e l'ha ucciso.

Era depressa e a 18 anni Tenta di suicidarsi e perde l’uso delle sue gambe - poi le succede qualcosa che le cambia la vita per sempre : A soli 18 anni era vittima di bullismo, era in uno stato di forte depressione ed era dipendente dalla cocaina per la somma di tutte queste cose una studentessa di 18 anni, Helen Galsworthy aveva tentato di suicidarsi. La ragazza aveva voluto farla finita perché la sua vita era diventata troppo difficile e problematica. Si era stesa sui binari e aveva aspettato l’arrivo di un treno. Per non sentire nulla, appena stesa aveva ...