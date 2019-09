Sull' immigrazione la gente chiede sicurezza Il Pd non lo dimentichi” | dice Gori

Il ministro Boccia ha spiegato perché il governo ha impugnato la legge Sull 'immigrazione del Friuli V. G. : Dice che la sua volontà è quella di “riappacificare il Paese”. Ma il suo primo giorno da ministro delle Autonomie è stato un attacco durissimo alla Regione Friuli Venezia Giulia, impugnando una legge sull'immigrazione ritenuta discriminatoria. Ciò che ha mandato su tutte le furie prima di tutto Matteo Salvini ("Vergogna assoluta, traditori”) in seconda battuta il governatore Massimiliano Fedriga ("Il governo dell'immigrazione selvaggia”). In ...

Appena nato il governo giallorosso bullizza Salvini Sull 'immigrazione : Verrebbe quasi voglia di difenderlo. Perché Matteo Salvini non fa in tempo a lasciare il suo ufficio al Viminale (dove in tanti dicono abbia trascorso pochissimi giorni dei quattordici mesi da ministro dell'Interno) e subito deve incassare tre colpi niente male. Il primo riguarda Mimmo Lucano, il

Il fallimento della politica Ue Sull 'immigrazione in una foto : I migranti che attendono in queste ore di sbarcare sulla terra ferma e di ricevere un’autorizzazione dai governi di Malta, Italia o Spagna sono 501. I naufraghi sono divisi così: 151 sono da 12 giorni a bordo della spagnola Open Arms, altri 350 sulla norvegese Ocean Vikings, la nave di Sos Méditeran

Vittorio Feltri Sull'immigrazione : "Perché la manodopera africana non è una risorsa" : La Gregoretti è sbarcata dopo un accordo con l'Europa: leggi qui. Ecco la riflessione di Feltri nel suo editoriale. Da alcuni giorni una nave - tanto per cambiare - è in acque italiane, piena zeppa di emigranti, e non autorizzata ad attraccare in un nostro porto. L' imbarcazione non è dell' ong bens