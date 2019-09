Governo | Giorgetti Lega | “Salvini è un povero Cristo | era l’unico che voleva andare

Per Giorgetti il Governo M5s-Pd è "contro il popolo italiano" : "Credo che fanno il loro bel governo, non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando al BerghemFest non fa sconti al governo giallorosso che sta prendendo corpo. Un esecutivo che il sottosegretario dimissionario vede "come una forma di investimento per la Lega. Questo governo è la morte del M5s e del Pd in una botta sola". ...

Giorgetti : “Governo è morte di M5S e Pd in una botta sola” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Questo governo sarà la morte del M5S e del Pd in una botta sola. Dovremo aspettare sei mesi, uno, due o quattro anni. Ma tra quattro anni al massimo il M5S e il Pd non avranno più la faccia di presentarsi di fronte al Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla festa ...

Giorgetti : “Governo è morte di M5S e Pd in una botta sola” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Questo governo sarà la morte del M5S e del Pd in una botta sola. Dovremo aspettare sei mesi, uno, due o quattro anni. Ma tra quattro anni al massimo il M5S e il Pd non avranno più la faccia di presentarsi di fronte al Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla festa ...

Giorgetti : “Faranno un Governo contro il popolo italiano” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Penso che faranno il loro bel governo non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine della festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a chi gli chiedeva della possibilità di un governo sostenuto da M5S e ...

Giorgetti : “Faranno un Governo contro il popolo italiano” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Penso che faranno il loro bel governo non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine della festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a chi gli chiedeva della possibilità di un governo sostenuto da M5S e ...

Governo - Giorgetti : “Vado all’opposizione con fierezza”. E su M5s-Pd : “Manovra fine a sé stessa. Attenzione alla realtà del paese” : “Vado all’opposizione con grande fierezza, coerente con le cose che penso”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo uscente, Giancarlo Giorgetti (Lega), intervenendo al Meeting di Cl. “In Italia si pensa che se si fa una scelta per coerenza perdendo il potere uno sia un fesso: questa è una patologia. Non è possibile che chi ha votato fino a ieri una cosa possa votare domani l’esatto contrario”, ...

Giancarlo Giorgetti avvisa gli Stati Uniti : "Ecco cosa rischiate con il Governo M5s-Pd" : Matteo Salvini, assieme al suo braccio destro Giancarlo Giorgetti, le prova tutte per far saltare "quell'accordicchio" tra Pd e Movimento 5 Stelle. È stato proprio il sottosegretario uscente alla Presidenza, forte dei suoi rapporti, ad aver intrattenuto dei colloqui con esponenti di primo piano dell

Per Giorgetti questa è la canzone della crisi di Governo : Secondo Il Messaggero, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, con il quale il quotidiano della Capitale si intrattiene per un breve colloquio, è “di buon umore nonostante tutto”, viste le perplessità e i dubbi da lui espressi nei giorni scorsi circa i tempi scelti da leader, Matteo Salvini, per dare il là alla crisi. Di bon umore a tal punto da far sentire al cronista che cerca di stanarlo, dalla sua play-list sul ...

Governo : Giorgetti - ‘con M5S esperienza chiusa’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Noi siamo disponibili a concludere il taglio dei parlamentari, per il resto il prevalere dei no ci impone di dire che questa esperienza è chiusa”. Lo dice Giancarlo Giorgetti sui 5 Stelle a Speciale Tg1. “Se si vuole tentare un’alleanza innaturale, un Governo Frankenstein Pd -M5S tanti auguri. Viene fatto tutto questo all’interno dei palazzi, ma fuori il sentimento popolare ...

Giancarlo Giorgetti "uomo chiave". Il Financial Times : "Governo Salvini con lui all'Economia" : La chiave è Giancarlo Giorgetti. I mercati internazionali digerirebbero senza problemi un "pericolosissimo" governo di Lega e centrodestra con l'attuale sottosegretario promosso a ministro dell'Economia. A sostenerlo non sono fonti Salviniane, ma il prestigioso Financial Times. Leggi anche: "Mi gio

Lo sfogo di Giorgetti : «Da mesi dicevo di staccare...» Salvini e l’idea di un Governo elettorale per sterilizzare l’Iva : Anche il Partito democratico oggi non chiederebbe più di posticipare al 20 agosto le dichiarazioni del premier, ma le anticiperebbe per far precipitare subito la crisi

Giorgetti (Lega) : ‘Voto o Governo elettorale che eviti l’aumento dell’Iva’. Morra (M5s) : ‘Fidarsi di nuovo di Salvini sarebbe una follia’ : La voce circola nei corridoi da giorni. Il 20 agosto Giuseppe Conte è atteso per comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Dopo aver ascoltato cosa ha da dire, Matteo Salvini potrebbe tentare l’intentato: stringere un patto con Luigi Di Maio e ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del premier, in base a un’opzione venuta fuori nella serata di martedì, poche ore dopo la mossa del cavallo tentata dal segretario della ...

Giancarlo Giorgetti - nuova bomba : "Voto o Governo elettorale per congelare l'Iva". Inizia un'altra partita : Elezioni a fine ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso e che ci siano le condizioni per

Soluzione Giorgetti : "Voto a ottobre o Governo elettorale anti-Iva" : “Noi pensiamo ancora che possa prevalere il buon senso. Che ci siano le condizioni per andare al voto entro il 27 ottobre. Che un governo si insedi anche un mese dopo, a fine novembre, e appronti una manovra, intanto per congelare l’Iva. Lo ha già fatto Gentiloni nel 2017”. Così il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, in un’intervista a Repubblica in cui aggiunge che poi serviranno misure politiche, ...