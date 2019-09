Delitto di Piacenza | Elisa non lo voleva più vedere e Massimo l’ha uccisa

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) È stato il no definitivo, come in tante storie di femminicidio, a scatenare la furia diSebastiani.Pomarelli gli ha detto: «Non ti voglio più». Lui davanti al rifiuto anche solo di un incontro ha visto crollare tutto quello che si era costruito da solo nella mente per mesi (le aveva sempre rifiutato proposte amorose) e da qui è venuto l’atto di ira finale. Ha ucciso. Come, nei dettagli, sarà l’autopsia a chiarirlo, ma è certo che la ragazza 28enne è stata strangolata già nel giorno della scomparsa. Era domenica 25 agosto, Sebastiani ederano a pranzo fuori insieme. Lui non si aspettava che quello sarebbe stato l’ultimo con lei. Della ragazza non si sono più avute notizie da allora, lui era comparso nei video di alcune telecamere quel pomeriggio. Da giorni gli inquirenti avevano capito le implicazioni della posizione dell’uomo, con le imputazioni passate ...

