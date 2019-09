Come cancellare password salvate iPhone

Come cancellare cache e dati Instagram su iPhone e Android : Dato che utilizzate molto l’app del popolare social network fotografico, vi siete accorti che occupa parecchio spazio sul vostro dispositivo e quindi cercate un modo per recuperare memoria. All’interno di questo nuovo tutorial odierno andremo leggi di più...

Come cancellare le app zombie su iPhone : (Foto: Apple) Le app zombie sono quelle applicazioni che tornano dal mondo dei morti (digitali) senza un apparente motivo. Succede spesso e volentieri di cancellare un software dal proprio iPhone (o iPad o iPod Touch), ma lo si ritrova presente nell’elenco delle applicazioni dopo breve tempo. Perché succede e Come mettere fine a questa fastidiosa evenienza? Partiamo dal perché: le app zombie sono una sorta di cortocircuito di iOs. Può ...

Come cancellare account Telegram : Telegram è una di quelle app di messaggistica sicura che offre una crittografia end-to-end per mantenere le comunicazioni lontane da sguardi indesiderati. Man mano che sempre più utenti si affidano alla privacy, la concorrenza tra i messenger incentrati sulla sicurezza si sta facendo dura. Se hai deciso di lasciare Telegram perché hai un numero eccessivo di app di questo tipo o ti stai attenendo a uno alternativo, l’eliminazione del tuo ...

Se Topolino batte Salvini (Come non sa fare il Pd) e lo costringe a cancellare un tweet : Un tweet di Matteo Salvini contro le inchieste dell'Espresso sui fondi russi che tirava in ballo Topolino, è stato rimosso dal Ministro dell'interno dopo la reazione di Roberto Gagnor, storico sceneggiatore del fumetto più amato nel nostro Paese, che poi chiarisce: "Non voglio fare politica, ma è questione di valori".Continua a leggere

Come disattivare e cancellare Tinder : Dopo aver utilizzato per un po’ il noto servizio di incontri, adesso cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come disattivare e cancellare Tinder visto che siete finalmente riusciti ad incontrare la vostra anima leggi di più...

Preoccupa la privacy di FaceApp : Come cancellare foto e dati personali : La privacy di FaceApp è decisamente sotto osservazione in questi giorni. L'app che invecchia, così è stato ribattezzato lo strumento che, a fronte dell'utilizzo di filtri, consente di restituire i nostri volti solcati di rughe fra più di qualche anno. Eppure intorno alla stessa soluzione è montata una forte polemica, relativa alla destinazione di utilizzo dei nostri dati personali. Tutti i dubbi sulla privacy di FaceApp sono stati raccolti ...

Come cancellare foto e dati da Faceapp : Il presidente degli Usa Donald Trump ritoccato su Faceapp Le foto di Faceapp non vanno in Russia, o almeno è quello che dice il proprietario dell’applicazione, Yaroslav Goncharov. In un’intervista al Washington Post, l’amministratore delegato della Wireless Lab OOO, società di San Pietroburgo che sviluppa la popolare applicazione per Android e iOS, ha risposto ad alcune domande riguardo il trattamento dei dati degli utenti. Negli scorsi ...