“Sta con lui” E sui social spunta il messaggio di Emma Marrone | tutto adesso è chiaro

Berlusconi parla ai giovani di FI e critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...

Berlusconi parla ai giovani di FI e critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...

“Stare con il M5s non ci farà dimenticare chi è Appendino” : Roma. “Ottimisti e cauti”, dice il capogruppo del Pd di Torino Stefano Lo Russo al Foglio. “Anzi, molto cauti”, precisa subito. “Anche perché i grillini al governo li conosciamo”. Torino è pur sempre la città di Chiara Appendino, che è riuscita a piazzare al governo un suo assessore, Paola Pisano, n

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte sceglie “competenti” e “Stakanovisti”. E gioca la carta dell’esperta Pisano all’Innovazione : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte premia “competenti” e “Stakanovisti”. E punta sull’Innovazione con la super esperta Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

“Sta con lui!”. Francesca De André dimentica Gennaro : ecco il nuovo amore : nuovo amore per Francesca De André. Dopo la fine della storia con Gennaro Lillio, per la nipote di Faber ecco una nuova avventura. . La storia con Gennaro Lillio non è finita affatto bene. La coppia si era innamorata nel bunker di Cinecittà, benedetta da Barbara D’Urso e da Fabrizia, la sorella di Francesca. In seguito l’ex gieffina ha raccontato i motivi della fine della loro storia. Sembra che alla base ci sia un bisogno di lei di riallacciare ...

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Le condizioni di Kevin Hart - c’è speranza : “Sta bene - è un miracolo” : Le condizioni di Kevin Hart migliorano. Una novità importante arriva dagli Stati Uniti e dall'autorevole sito di gossip a stelle e strisce "Tmz". A seguito della diffusione di notizie su una paralisi completa dell'attore, dopo il brutale incidente avvenuto nella mattina di domenica 1 settembre sulla Mulholland Highway di Los Angeles, da parte del portale NetWorthReporter, Tmz fa chiarezza spiegando che l'attore è stato operato per scongiurare le ...

Crisi - Conte : “Stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più. Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi” : “Per me la stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più per nessuna ragione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Biarritz sull’ipotesi di un nuovo accordo con Matteo Salvini. “Disponibile per un Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi – ha aggiunto – Quello che posso augurarmi per il bene del Paese è che i leader che stanno lavorando per dare un governo ...

Per 10 anni picchia moglie e figli : “Stavamo attenti a come respiravamo per non contrariarlo” : Alcolizzato e violento, per quasi dieci anni ha reso la vita impossibile alla moglie e ai suoi due figli, tanto che le vittime erano costrette a chiudersi a chiave in camera per dormire o a chiedere ospitalità dai vicini. "Stavamo attenti a come respiravamo per non contrariarlo", hanno riferito ai carabinieri di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.\\La svolta però è arrivata ieri, al culmine dell'ennesima violenza, quando i militari hanno ...

Giuseppe Rossi - duro commento contro la Var : “Sta rovinando il calcio” [FOTO] : Sin dalla sua nascita, ha raccolto consensi e dissensi. E, nonostante si stia ‘allargando’ a macchia d’olio, la VAR continua ad essere oggetto di dibattito. Tra i contrari c’è Giuseppe Rossi. L’ex attaccante di Manchester United, Parma e Fiorentina, tra le altre, ha duramente attaccato lo strumento tecnologico che aiuta l’arbitro nei casi più dubbi di una partita. Eloquente il tweet nel suo profilo ...

Crisi governo - Renzi contro Salvini : “Stacca la spina perché terrorizzato dalla legge di bilancio” : “perché ora la Crisi? Salvini ha deciso di staccare la spina ora che è terrorizzato dalla legge di bilancio, raccontato come maciste nelle sue pose ma falso e pusillanime. Salvini se l’è fatta addosso. Oggi chiede che si vada a votare, perché è responsabile di uno sfascio dei conti pubblici. Mi hanno preso in giro per gli 80 euro e oggi ci si rende conto che quella misura ha contribuito all’economia”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi ...

Salvini verso Sabaudia dopo l’incontro con Conte. I leghisti : “Stasera sgancerà una bomba atomica” : Terminato a Palazzo Chigi il confronto con il premier. Nel Carroccio c’è chi sostiene che Matteo dirà che il governo non ha più motivo di andare avanti

Tav - Bonino (+Europa) contro Pd : “Stampella al governo non era necessaria” : Era intervenuta in Aula per rivolgersi alle opposizioni, a cominciare dal Pd, invitandole a non votare contro la mozione M5s e non offrire una stampella al governo. “Non offrite sponde agli uni o agli altri, lasciate che mostrino tutte le loro divisioni, lasciate che ne colgano tutte le conseguenze, non toglieteli dall’imbarazzo”, aveva avvertito Emma Bonino. Ma la senatrice di +Europa è rimasta inascoltata. “Paura ...