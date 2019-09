Ladro entra in casa la imbavaglia e sottrae dalla cassaforte 30 000 | 00 euro poi fa una

Rapina con striptease - Ladro entra in banca e per coprirsi la fuga fa spogliare tutti i presenti : Un furto in banca molto particolare quello avvenuto negli Stati Uniti d’America a Olathe nello stato di Kansas City. Il Rapinatore, un uomo di 44 anni, per proteggere la sua fuga ha preso in ostaggio sei persone. Le sei persone sono state costrette dall’uomo a spogliarsi completamente e a seguirlo nel tentativo di fuga. L’uomo, protetto dagli ostaggi in mutante, è salito in auto, direzione aeroporto. A fermarlo sono stati gli uomini ...

Ladro entra in casa per compiere una rapina - quando sente il piccolo di casa cosa gli dice - accade una casa da brividi : Questa vicenda è accaduta nella cittadina di Schwanewede, vicino Brema. Un uomo era entrato in una casa per compiere una rapina e aveva sorpreso la baby sitter con i bambini. Aveva suonato al campanello e , quando la baby sitter aveva aperto l’avav spinta con violenza ed era entrato in casa. Lui che era armato ha ordinato alla baby sitter di dargli i soldi ma la ragazza non ne aveva e allora ha provato a incutere paura ...