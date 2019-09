F1 Gp Monza | Leclerc vince il testa a testa con Bottas secondo Terzo Hamilton | Vettel

Dà lezioni pure a Hamilton. Leclerc - che trionfo a Monza - oggi nasce una leggenda : Charles Leclerc nella leggenda della Ferrari. Il monegasco compie un' impresa strepitosa, imponendosi nel GP d'Italia a Monza con maestria e grinta. Battute le Mercedes, che hanno provato invano a dare la caccia al giovane campione di Maranello, che fa il bis del successo di Spa confermando la sua

Charles Le Roi - Leclerc colora Monza di ‘Rosso’ Ferrari : battute le Mercedes! : Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc che, dopo Spa, si prende anche Monza: riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove anni Un autentico predestinato, un campione che la Ferrari dovrà tenersi stretta a lungo. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza, riportando il Cavallino sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove lunghissimi anni. Una gara pazzesca, una personalità assurda, ...

VIDEO Leclerc-Hamilton - il duello con contatto nel GP d’Italia di F1 a Monza : Il duello tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton sta davvero monopolizzando il Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco sta guidando la gara di Monza, ma il campione del mondo è sempre nei suoi scarichi. Subito dopo il pit-stop, poi, si è vissuto un momento da cuore in gola. L’inglese ha provato l’attacco alla variante della Roggia ma il ferrarista ha risposto “con le cattive” mandando quasi fuori pista ...

Diretta GP Italia a Monza : Bottas leader - battaglia Leclerc-Hamilton. Grave errore di Vettel : 26° giro - Bottas resiste con le soft ed ha 15"6 su Leclerc che ha sempre alle spalle Hamilton. Pit-stop per Albon, un giro prima lo ha effettuato Giovinazzi, in lotta con il pilota Red...

Diretta GP Italia a Monza : Leclerc braccato dalle due Mercedes : 20° giro - Pit-stop per Leclerc che monta gomma hard e non le medie come si pensava 19° giro - Pit stop di Hamilton che riparte con gomme medie 17° giro - Albon ha passato...

