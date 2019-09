F 1 | Gp d' Italia - La Ferrari trionfa a Monza | vittoria di Leclerc

GP Italia - trionfo Leclerc a Monza e la Ferrari vince dopo 9 anni : trionfo Ferrari con Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia, e grande festa sotto il podio a Monza per tutti i tifosi della Rossa. Il pilota monegasco vince davanti alle...

GP Italia : Leclerc trionfa a Monza dove la Ferrari non vinceva da 9 anni : Trionfo Ferrari con Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia, e grande festa sotto il podio a Monza per tutti i tifosi della Rossa. Il pilota monegasco vince davanti alle...

F1 - classifica mondiale costruttori 2019 dopo il GP d’Italia 2019 : Mercedes sempre più vicina al titolo - +154 sulla Ferrari : Charles Leclerc ha vinto in maniera incredibile il secondo Gran Premio consecutivo a Monza, riportando una Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dalla prima volta dal 2010. Mercedes allunga tuttavia ulteriormente nel mondiale e porta il suo margine a 154 sulle rosse che hanno perso oggi un protagonista con l’errore di Sebastian Vettel. Reagisce invece la Renault con i miglior weekend degli ultimi difficili anni e si riporta ...

Gp d'Italia - trionfa Ferrari di Leclerc : 16.31 Charles Leclerc vince a Monza e riporta una Ferrari sul gradino più alto del podio del Gp d'Italia dal 2010 (Alonso) Seguono Bottas e Hamilton,poi le Mercedes di Ricciardo e Hulkenberg (ottime fin dalle qualifiche. Vettel fa il pasticcio al 7° giro (testacoda e poi penalizzazione) e si condanna a una gara anonima (13° posto). Gara lineare per Leclerc, sempre in testa. La Ferrari varia la strategia delle gomme rispetto alla Mercedes (dure ...

Diretta GP Italia a Monza : Leclerc accende i tifosi Ferrari - Hamilton non ci sta : Raikkonen partirà dalla pit-lane dopo aver cambiato il motore Ferrari della sua Alfa Romeo Dieci minuti al via del Gran Premio d'Italia. Conclusa la procedura dell'inno nazionale,...

Monza - al via il Gran Premio d’Italia : il ferrarista Leclerc alla ricerca del bis. Vettel e le Mercedes inseguono – segui la diretta : L'articolo Monza, al via il Gran Premio d’Italia: il ferrarista Leclerc alla ricerca del bis. Vettel e le Mercedes inseguono – segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari vuole spezzare il tabù di Monza - ma le insidie non mancheranno : Monza è in fermento. Il circuito sta già vibrando. L’attesa per il ritorno al successo della Ferrari sul circuito di casa nel Gran Premio d’Italia di Formula Uno è talmente vasta che si respira l’atmosfera delle grandissime occasioni. Era il lontano 2010, al volante della Rossa c’era Fernando Alonso, e in quella occasione si realizzò l’ultimo trionfo di una vettura di Maranello sulla pista di casa. Charles Leclerc e ...

F1 - GP Italia 2019 : Leclerc in pole e Vettel che non è in grado di lanciarsi per l’ultimo tentativo. Poco gioco di squadra in Ferrari : Le qualifiche di Monza hanno regalato grandi emozioni e colpi di scena fino alla bandiera a scacchi per un finale praticamente mai visto nella storia recente della Formula 1. Charles Leclerc si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 anche se gli ultimi minuti del Q3, oltre ad essere sotto investigazione, faranno discutere a lungo e potrebbero lasciare degli strascichi in casa Ferrari nel rapporto tra i due piloti di ...

F1 - GP Italia 2019 : analisi delle qualifiche. Ferrari davanti ma di poco - Mercedes insidiose : Se per caso oggi avevate un impegno e non avete potuto assistere alla Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno, non preoccupatevi, non vi siete persi davvero nulla di interessante. Certo, Charles Leclerc ha conquistato la quarta pole position della sua carriera, la seconda consecutiva e la 21esima per la Ferrari sul tracciato di Monza, ma quanto accaduto nei minuti finali della sessione ha davvero scritto una pagina ...

F.1 - GP d'Italia - Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc : La Ferrari conquista la Pole position del Gran Premio d'Italia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc ha firmato la Pole position, fermando il cronometro sull'1:19.307. Il monegasco ha preceduto le due Mercedes di Hamilton e Bottas, mentre Sebastian Vettel ha ottenuto il quarto tempo.In aggiornamento...Guarda la classifica completa delle qualifiche

Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal Ferrarista

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il confronto tra le scie di Ferrari e Mercedes a Monza : Il circuito di Monza è il più veloce in assoluto nel Mondiale F1 e il GP d’Italia è caratterizzato da velocità supersoniche, anche il gioco delle scie ha un’importanza capitale come traspare dal confronto tra Ferrari e Mercedes. Le Rosse di Sebastian Vettel e Charles Leclerc sembrano leggermente più veloci ma le Frecce d’Argento di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno tutte le carte in regola per rispondere. Di seguito il ...

LIVE F1 - GP Italia 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - la Ferrari vuole la prima fila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del GP Italia – Le previsioni meteo GP Italia – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – L’analisi delle prove libere – Le parole di Charles Leclerc – Le dichiarazioni di Seb Vettel – La preview delle qualifiche – Programma e tv di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Italia ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho le palle ma nessuna è di cristallo”. La battuta del ferrarista al GP d’Italia : “Io ho le palle, ma messuna è di cristallo“. Questa è la battuta esilarante con cui Sebastian Vettel ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva una previsione in vista delle qualifiche e della gara del GP d’Italia che si correrà nel weekend a Monza. Il pilota della Ferrari non ha doti divinatorie e con un sorriso ha stemperato la tensione a Monza dove andrà a caccia della vittoria dopo un anno di astinenza. Di ...