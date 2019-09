Venezia | Luca Marinelli miglior attore | Dedico il premio a chi salva vite in

Venezia 2019 - Coppa Volpi a Luca Marinelli<br> Dedica a chi salva vite in mare : Venezia 2019, Martin Eden, recensione - racconto di formazione senza tempo per Pietro Marcello Luca Marinelli assoluto protagonista dell'ultimo lavoro di Pietro Marcello. Leggete la nostra recensione di Martin Eden Un trionfo da tempo annunciato. 4 anni dopo il premio Pasinetti vinto per Non essere cattivo, Luca Marinelli ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore ...

Luca Marinelli ha dedicato il premio vinto a Venezia "a chi salva le vite in mare" : La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile della 76esima Mostra del Cinema di Venezia è stata assegnata a Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello. Il film racconta la forza dell'avventuriero, nato dalla penna dello scrittore americano Jack London: "Un uomo che affronta a viso aperto la vita. Un uomo colpito dalla fascinazione per la cultura e che prova a riscattarsi anche socialmente, ma arrivando in ...

Martin Eden - in concorso a Venezia 76 il cinema inattuale di Pietro Marcello - con uno straordinario Luca Marinelli : Martin Eden è ambizioso, inattuale, ambiguo. E nel segno del lutto. Il film di Pietro Marcello è in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, dove è in odore di un premio che, non ci fosse l’annunciatissimo Joaquin Phoenix di Joker, dovrebbe andare allo straordinario Luca Marinelli. Un protagonista che sa assumersi il peso di un’opera stilisticamente ardita, che grazie alla capacità dell’attore di dosare silenzi ed elettricità, spirito di ...

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...

Venezia 76 - Luca Marinelli e l’amore (discreto) con Alissa Jung : Venezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoVenezia 76, Luca Marinelli innamoratoTimido, riservato e gentilissimo. Luca Marinelli, 34 anni, esponente di spicco del (nuovo) cinema italiano, si è fatto questa reputazione. Fin dai tempi di Non essere cattivo, passando per Lo chiamavano Jeeg Robot e Il principe ...

Mostra del Cinema di Venezia - incanta Martin Eden di Pietro Marcello. Luca Marinelli è il marinaio anarchico che voleva diventare scrittore : Pietro Marcello l’avevamo perduto in mezzo a qualche onda del mare della vita. Meno male che Barbera&Co. l’hanno selezionato in Concorso a Venezia 76. Perché Marcello ci ha appena incantato con il suo Martin Eden. In pochi lo conoscono. E chi lo conosce (La bocca del lupo o Bella e perduta, ma c’è anche molto altro) se lo tiene sempre stretto nel taschino dei ricordi perenni. Perché Marcello fa un Cinema tutto suo. Inutile usare aggettivi ...