Mattino Cinque | Federica Panicucci e Francesco Vecchi danno il via alla tredicesima

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 7 settembre 2019)edizione per. A partire da lunedì 9 settembre alle 8.40,torneranno infatti al timone del programma mattutino di Canale 5 e terranno compagnia ai telespettatori, dal lunedì al venerdì, fino a giugno. Per la prima volta in diretta dallo Studio 7 del centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, il rotocalco avrà una scenografia completamente rinnovata, anche se manterrà la sua consueta formula. I fatti di cronaca, di politica, di spettacolo e di gossip continueranno ad essere al centro di. Curata da Videonews, la trasmissione darà ancora risonanza a quello che succede ogni giorno in Italia e nel mondo, al fine di dare una visione completa dell’attualità e dei recenti fenomeni di costume. Nel corso delle puntate interverranno inoltre vari ospiti, insieme ad un ...

Corriere : Pastore del gambia di 20 anni ridotto in schiavitù: due arresti - GLaldaggiolu : RT @Corriere: Pastore del gambia di 20 anni ridotto in schiavitù: due arresti - HSpeciosa : RT @Corriere: Pastore del gambia di 20 anni ridotto in schiavitù: due arresti -