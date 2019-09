In Germania soprano insultata per il suo aspetto fisico Ma non bastava saper cantare?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Negli ultimi giorni abbiamo assistito sui giornali di mezzo mondo ad un violento battibecco sulle misure fisiche più o meno abbondanti di una brava cantante di nome Kathryn Lewek. Sarebbe stata criticata su Die Welt per aver vestito panni molto sexy, in una messinscena dell’Orphée aux Enfers di Jacques Offenbach a Salisburgo pur essendo troppo grassa, a dire del giornalista, per stare tutto il tempo in corsetto in scena. In realtà le questioni sono due, una annosissima che assilla il teatro d’opera da almeno due secoli e l’altra più recente, legata a questioni più vicine alla nostra sensibilità odierna, ovvero il politically correct. Nella storia del teatro dell’opera infatti molti sono stati i cantanti criticati per la loro pinguedine, stante la leggenda che il peso favorirebbe la “grandezza” della voce e garantirebbe una migliore risonanza in ...

