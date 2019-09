Dorian e Gabrielle verso l’Europa?

Fonte : retemeteoamatori

(Di sabato 7 settembre 2019) Nei giorni scorsi si è parlato di, l’uragano che ha interessato gli stati uniti devastando le Bahamas. Alcuni siti, hanno iniziato a far circolare la notizia dell’arrivo diin Europa e in Italia. I due sistemi(sulla sinistra) econ la loro traiettoria ipotetica Ampliando inoltre lo sguardo sull’Oceano Atlantico, troviamo anche l’ex tempesta tropicale. Entrambi dovrebbero spostarsi a metà latitudine nei prossimi giorni. Come spesso accade, durante la loro traversata in atlantico perderanno intensità. questi sistemi ex-tropicali si trasformano in tempeste extra-tropicali, fungendo da intensi cicloni. Questi due sistemi si muoverannol’Europa nord-occidentale, ma ovviamente non raggiungeranno direttamente il nostro paese. Tuttavia c’è da dire chenel suo movimento...

