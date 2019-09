Tragedia in ospedale a Torino | infermiere vola giù dal sedicesimo piano | morto sul colpo

Tragedia in ospedale : neonata trovata morta nella culla del reparto di neonatologia : Orrore a Frosinone: una neonata è stata trovata senza vita nella sua culla nel reparto di neonatologia presso l’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. La morte è sopraggiunta nella tarda serata di domenica; a trovare la piccola sono state le infermiere. I genitori, giovanissimi e residenti a Ceccano, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno aperto un’indagine. Anche la Asl ha aperto un’inchiesta ...

Tragedia ad Ancona - mamma e feto morti in ospedale : Quando la mamma è stata visitata il bambino era già morto. La magistratura ha aperto un’inchiesta. Una Tragedia nel reparto di pediatria dell’ospedale Salesi di Ancona dove mamma e feto sono morti. La donna, 35enne alla 38esima settimana di gravidanza, era giunta nella struttura ospedaliera venerdì 23 agosto per essere visitata, in seguito a dolori addominali. Sembra che al suo arrivo la bambina fosse già morta. Il tragico evento è ...

Tragedia ad Ancona - va in ospedale per partorire : mamma e bambino morti : mamma e feto sono morti all'ospedale Salesi di Ancona. La donna aveva trentacinque anni ed era in attesa del terzo figlio. Originaria della Tunisia e residente a Loreto, la neomamma si era recata all'ospedale lo scorso 23 agosto 2019 a seguito di gravi dolori addominali. Alla 38esima settimana di gravidanza, i medici hanno deciso di effettuare diversi controlli sulla situazione, fino al momento di indurre un parto anticipato. Alla donna, infatti ...

Ciclismo - Tragedia al Giro di Polonia : Bjorg Lambrecht è deceduto in ospedale : Il mondo del Ciclismo è scosso in questi minuti dalla terribile notizia della morte di Bjorg Lambrecht. Il giovane corridore della Lotto Soudal è deceduto in sala operatoria all’ospedale di Rybnik. Il 22enne di Gand è stato vittima di una brutta caduta dopo cinquanta chilometri ed è stato subito soccorso dalla vettura del medico di gara. La situazione è apparsa molto grave (rianimato d’emergenza) ed è stato necessario ...