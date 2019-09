Sistemi di anticontraffazione | l’Italia è sempre più all’avanguardia

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 6 settembre 2019) Sono ingenti i danni economici derivanti da politiche commerciali scorrette. La lotta al business dalle contraffazione viene condotta sul campo

TwitItalianWine : RT @Cantina4punto0: - Etichette Elettroniche per i Serbatoi; - Pompe Enologiche per evitare l' Ossidazione; - Contalitri per vino (precisio… - Cantina4punto0 : - Etichette Elettroniche per i Serbatoi; - Pompe Enologiche per evitare l' Ossidazione; - Contalitri per vino (prec… -