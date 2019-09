No grazie | il clamoroso rifiuto di Silvia Toffanin | chi non vuole a Verissimo

Emre Can – Clamoroso dietrofront : “grazie Juventus per avermi supportato - pronto a combattere in campo” : Solo stamattina avevamo riportato in merito alle forti dichiarazioni di Emre Can nei confronti della Juventus dopo l’esclusione dalla lista Champions. Clamoroso dietrofront di Emre Can che dimostra gratitudine verso il suo club. Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport: “Sarò sempre grato alla Juventus e al modo in cui mi hanno supportato e sostenuto da quando faccio parte del club, in particolare durante il periodo ...