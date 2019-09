Infortunio Cragno | il portiere del Cagliari sottoposto ad intervento chirurgico

Infortunio Cragno - il problema è più grave del previsto : Infortunio Cragno – Non arrivano buone notizie in casa Cagliari in vista del campionato per quanto riguarda l’Infortunio del portiere Cragno. “A seguito del forte trauma contusivo distorsivo alla spalla destra subito al 39’ del secondo tempo di Fenerbahçe-Cagliari, il calciatore Alessio Cragno è stato sottoposto nella serata di oggi ad accertamenti diagnostici e a visita ortopedica presso la clinica Villa Stuart di Roma. ...