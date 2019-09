Gears 5 | Razer annuncia delle periferiche a tema

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 6 settembre 2019) Per celebrare il lancio di5 quest’oggi per i possessori del Game Pass Ultimate,hato attraverso un comunicato stampa l’arrivo sul mercato di prodotti a5, a seguire tutte le informazioni.5:mouse, tastiera, cuffie e tappetino aLinea Xbox One:Turret for Xbox One –5 Edition (non disponibile in Italia)Turret la prima combinazione al mondo di mouse e tastiera wireless con tappetino integrato pensati per Xbox One. I contenuti scaricabili bonus includono: Lancer Skin e Mark.Thresher for Xbox One –5 Edition sono cuffie wireless di alta qualità che si connettono direttamente alla Xbox One senza dongle. Sfruttano Windows Sonic per un suono surround virtuale, offrendo audio posizionale di livello superiore insieme a una connessione wireless priva di lag e ...