Salvini | faremo opposizione in Parlamento | Comuni e piazze

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – “Il governo delle poltrone, dei riciclati e dei poteri forti europei non avra’ vita lunga.in, neie nelle, poi finalmente si vota e… si vince!!! Io non mollo e non mollero’ mai. Amici, per me viene prima l’onore dei ministeri”. Lo scrive su twitter Matteo: QUANDO CI SARA’ LA FIDUCIA SAREMO IN PIAZZA L’ex ministro dell’Interno, Matteo, parlando ai microfoni di Rai Radio1, alla domanda “Come mai non sarete in piazza con Fratelli d’Italia?” risponde: “Quando ci sara’ la fiducia ci saremo. Poi saremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre. Ci saremo. Hai voglia che ci saremo. Noi non siamo i centri sociali, noi portiamo le mamme e i papa’ in piazza, non i delinquenti di sinistra che tirano le molotov ai ...

