Premio giornalistico Giustolisi a L' Aquila per ricordare la Strage di Pietransieri

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'- Sabato 6 settembre mattina, all'Auditorium Ance di via De Gasperi, all', appuntamento con il giornalismo d'inchiesta e con la giuria delintitolato a Franco. 'La memoria d'Abruzzo - La Resistenza e le stragi nazi-fasciste' è il titolo dell'incontro che è anche corso di formazione per i giornalisti, con un focus sullaperpetrata nel 1943 dall'esercito nazista nel bosco dei Limmari, nella frazionedel comune abruzzese. 'Il corso - spiegano i promotori - ha il duplice obiettivo di avvicinare i colleghi ai metodi di indagine di cuiè stato maestro e al tempo stesso di dare un'ampia panoramica del tributo di sangue pagato dagli abruzzesi durante la Resistenza''. Dopo l'introduzione di Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine ...

micheladania : RT @SMaurizi: ho visto che Julian #Assange ha vinto il premio giornalistico #GavinMacFadyen.Una delle cose scandalose:voleva bene a Gavin c… - BCarazzolo : RT @SMaurizi: ho visto che Julian #Assange ha vinto il premio giornalistico #GavinMacFadyen.Una delle cose scandalose:voleva bene a Gavin c… - BenjaminW1892 : RT @SMaurizi: ho visto che Julian #Assange ha vinto il premio giornalistico #GavinMacFadyen.Una delle cose scandalose:voleva bene a Gavin c… -