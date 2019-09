Morto il primogenito di Cafu | lutto nel calcio | Totti | ' L' ho visto crescere'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il figlio di. Ildell'ex calciatore brasiliano, che in Italia ha giocato per undici stagioni, è infatti stato stroncato ieri da un malore mentre trovava nella casa di famiglia in Brasile, aveva solo 30 anni. Tragedia per il calciatore brasilianosuo figlio Marcos, terzino brasiliano oggi 49enne, ha giocato in Italia dal 1997 al 2008, vestendo prima la maglia della Roma e poi del Milan, ieri ha subito un grave. Il figlio maggiore, Danilo, di appena 30 anni, è infatti stato colpito all'improvviso da un malore. Secondo quanto ha riportato Globoesporte, il ragazzo stava giocando una partitella nel giardino della casa di famiglia, a Barueri, vicino San Paolo. Dopo una decina di minuti dall'inizio del gioco, Danilo è stato stroncato da un infarto fulminante. I soccorsi sono arrivati immediatamente e il giovaneè stato trasportato ...

