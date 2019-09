Microsoft Launcher 5 8 è disponibile per tutti con una ricerca locale ottimizzata e altre

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 5.8 : Durante la giornata di oggi, Microsoft Launcher si è aggiornato sul Google Play Store di Android alla versione 5.8 (5.8.0.54040) introducendo diverse novità. Novità in questa versione Nuove app nella homescreen: introdotta un’opzione che permette di scegliere se aggiungere automaticamente alla homescreen le nuove app. È sufficiente recarsi in Impostazioni Launcher > Schermata home > Più > Aggiungi nuove app alla schermata home ...

Cortana diventa più colloquiale in Microsoft Launcher 5.7 e ci sono novità anche per la versione 5.8 beta : Dopo alcune settimane di beta test, la versione 5.7 di Microsoft Launcher è ora disponibile per tutti gli utenti con un paio di nuove funzionalità, tra le quali un'esperienza migliorata con l'assistente Cortana e alcune modifiche all'interfaccia utente per il feed. Nel frattempo la versione 5.8 beta di Microsoft Launcher riceve un'altro paio di miglioramenti per gli amministratori IT e le icone delle applicazioni che ora possono essere ...

Date un tocco di Windows ad Android - grazie a Microsoft Launcher (video) : Abbiamo dato un tocco di Windows 10 al nostro smartphone Android grazie a Microsoft Launcher: produttività estrema e una personalizzazione dedicata con sfondi, widget e icone a tema! L'articolo Date un tocco di Windows ad Android, grazie a Microsoft Launcher (video) proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : barra delle schede nel feed : Questa mattina, la variante beta di Microsoft Launcher si è aggiornata per Android introducendo una nuova barra delle schede nel feed. Novità in questa versione feed: per facilitarne l’utilizzo, le schede del feed sono state spostate in una nuova barra nella parte inferiore dello schermo. Cortana: miglioramenti per l’esperienza di conversazione con Cortana (solo en_US). Migliorata l’esperienza di drag and drop delle icone ...