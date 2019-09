Le piogge migliorano i raccolti in Siria | ma le famiglie ancora lottano per sopravvivere

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Lefavorevoli nelle aree agricolene e il migliore stato di sicurezza generale, hanno incrementato irispetto all’anno scorso, ma l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari sta mettendo a dura prova moltini, ha rilevato un nuovo rapporto delle Nazioni Unite. Secondo il rapporto dell’ultima missione di valutazione dello stato delle coltivazioni e della sicurezza alimentare (Crop and Food Security Assessment Mission – CFSAM), redatto congiuntamente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e dal Programma Alimentare Mondiale (WFP), è prevista una produzione di grano di circa 2,2 milioni di tonnellate, in ripresa rispetto al minimo raggiunto lo scorso anno – 1,2 milioni di tonnellate, il più basso degli ultimi 29 anni – ma èmolto al di sotto della media ...