Internet sta consumando troppa energia

Minuti e Internet all’estero non vi bastano mai? TIM offre un bundle extra per chi viaggia in altro Stato : Minuti e internet all'estero non vi bastano mai? TIM offre un bundle extra per chi viaggia in altro Stato: si chiama "In Viaggio Pass" e...no, non è gratis L'articolo Minuti e internet all’estero non vi bastano mai? TIM offre un bundle extra per chi viaggia in altro Stato proviene da TuttoAndroid.

TIM propone questa offerta con minuti - SMS e Internet illimitato ad alcuni clienti : TIM ha iniziato a proporre via SMS, ad alcuni clienti, la promozione Infinity Unlimited D (minuti, SMS e internet illimitato a 29 euro al mese) L'articolo TIM propone questa offerta con minuti, SMS e internet illimitato ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Per Giorgetti la gente non va più dai medici di base ma cerca lo specialista su Internet : È polemica per l'intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti al meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini in questi giorni. E, per strano che possa sembrare, la polemica non ha nulla a che vedere con gli sviluppi sulla crisi di governo apertasi con le dimissioni di Giuseppe Conte. Il nocciolo della questione riguarda la figura del medico di base e il possibile stravolgimento del rapporto fra ...

Uomo mette un annuncio su Internet per cercare una donna - la moglie risponde “Prepara le valigie che a casa trovi l’avvocato maiale bastardo“. : Che i social stiano facendo tanti danni questo è ormai certo C’è chi riesce ad usarli in modo discreto e non farsi mai scoprire dal compagno/compagna c’è, invece, chi magari ha meno esperienza e si fa scoprire subito con conseguenze facilmente immaginabili. Il caso di Fausto è uno di questi. L’Uomo, sposato con figli ha messo questo annuncio su facebook: : “Sposato con figli, cerco esperienza extraconiugale se ci siete zona Ravenna ...

Acquista una scrivania su Internet - quando la smonta per farla entrare in casa fa una scoperta incredibile : Un rabbino del New Heaven aveva bisogno di una scrivania e, per questo, ha deciso di cercarla su internet. quando ha trovato quella che faceva al caso suo l’ha Acquistata da una donna con cui si è messo in contatto per definire l’appuntamento per il ritiro. quando è arrivato a casa si è accorto che avrebbe dovuto smontarla per farla entrare nella stanza perchè le dimensioni della scrivania erano troppo grandi. E qui che ha avuto la sorpresa: ...

Come installare app su Fedora senza Internet : Volete installare un software su un PC Fedora che purtroppo non ha una connessione ma non sapete Come fare? All’interno di questa guida, vi spiegheremo nel dettaglio Come installare app su Fedora senza Internet utilizzando leggi di più...

Come installare app su Ubuntu senza Internet : Se avete una connessione ad Internet lenta oppure che non funziona tanto bene, allora sicuramente apprezzerete il tutorial che vi proponiamo oggi che riguarda Linux. In particolare, scopriremo insieme Come installare app su Ubuntu senza leggi di più...

C’è un piano per aggirare il controllo del governo su Internet in Kazakhstan : Mozilla sta pensando di intervenire per bloccare il certificato crittografico imposto dal governo kazako ai suoi cittadini in modo che le autorità possano monitorarne il traffico su internet. I gestori dei principali browser web stanno discutendo attivamente e pubblicamente su un gruppo di Google e sul tracker di problemi di Mozilla, Bugzilla. “Il governo sta ora incoraggiando gli utenti a installarne manualmente il root e la discussione in ...

Samsung Internet Browser si aggiorna e porta alcune comode funzioni nel canale stabile : Samsung Internet Browser si aggiorna sul Google Play Store alla versione 9.4.00.45 e introduce nel canale stabile alcune comode funzioni, tra cui il gestore della riproduzione automatica dei video e il lettore di codici QR. L'articolo Samsung Internet Browser si aggiorna e porta alcune comode funzioni nel canale stabile proviene da TuttoAndroid.

Internet ci sta cambiando il cervello?/ "Ci indebolisce - ecco gli effetti negativi" : Internet ci sta cambiando il cervello? I ricercatori parlano di effetti negativi: "Ci indebolisce". E in uno studio spiegano in che modo.

Internet ci sta cambiando il cervello : come modifica la capacità di attenzione e la memoria : Forse non ce ne stiamo accorgendo, ma l'abuso che facciamo di Internet sta modificando il nostro cervello, nello specifico sta influenzando la nostra capacità di attenzione, minacciata dalle continue notifiche, ma anche la memoria e come gestiamo le interazioni sociali: ecco cosa c'è da sapere sugli effetti di Internet sul nostro cervello.Continua a leggere

Il governo del Kazakhstan sta intercettando tutto il traffico Internet criptato : Dal 17 luglio il governo del Kazakhstan ha iniziato a intercettare tutto il traffico internet https (hypertext transfer protocol over secure socket layer) all’interno dei suoi confini. Il governo di Nur-sultan (già Astana) ha incaricato i provider dei servizi internet locali di obbligare i rispettivi utenti a installare un certificato governativo su tutti i dispositivi che hanno accesso alla rete e su ogni browser utilizzato. Il ...