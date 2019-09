Santa Rosalia guarisce un ragazzo dal tumore | il miracolo a Palermo

Santa Rosalia/ Si celebra oggi 4 settembre la patrona di Palermo : l'acchianata' : oggi 4 settembre si celebra Santa Rosalia. Il Santo del giorno è la patrona di Palermo, il culto ed il rito dell'Acchianata.

Palermo - il Carro Trionfale di Santa Rosalia a Piazza Marina : Il Carro Trionfale di Santa Rosalia, ispirato dallo sgabello borbonico dei detenuti e costruito all`interno del carcere Ucciardone da alcuni di essi, in collaborazione con l`Accademia delle Belle Arti e con le maestranze della VM Agency Group s.r.l., organizzatrice del 395° Festino, è stato posizionato a Piazza Marina davanti a Palazzo Galletti. Nei mesi scorsi l`Arcivescovo Don Corrado Lorefice aveva espresso la volontà che il Carro fosse ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...

Palermo : oltre mezzo milione di persone al ‘Festino’ di Santa Rosalia : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – oltre mezzo milione di persone, secondo le stime del Comune, ha partecipato la notte scorsa al ‘Festino’ di Santa Rosalia, la patrona di Palermo. Il carro trionfale della Santuzza, realizzato in collaborazione dei detenuti del carcere Ucciardone, è partito da Corso Vittorio Emanuele, con alla guida il sindaco Leoluca Orlando e il vescovo Corrado Lorefice, accanto il vicesindaco Fabio ...

Palermo : evade detenuto in permesso per seguire carro ‘Festino’ Santa Rosalia : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – Un detenuto del carcere Ucciardone di Palermo, in permesso, è evaso durante le prove per il Festino di Santa Rosalia, patrona della città. L’uomo, che ha partecipato alla realizzazione del carro trionfale della ‘Santuzza’, è evaso sabato sera ma la notizia si è appresa solo nella notte durante il tradizionale Festino. Si tratta di Alessandro Cannizzo, 44 anni, originario di Messina. ...

Festino di Santa Rosalia - la Santuzza di Palermo in un cammino : È l giorno del Festino di Santa Rosalia è una straordinaria festa popolare. L’omaggio di Palermo a Santa Rosalia si rinnova da secoli. Le celebrazioni entrano nella serata più attesa in un tam tam formidabile di emozioni. Il Festino entra nel clou. Ma il cammino di Santa Rosalia di anta anche un percorso turistico religioso che in questi mesi sta entrando nelle guide dei percorsi più interessanti del mondo. Si tratta di un cammino che ...

(AdnKronos) - Particolarità di questa edizione 2019 - che dal mese di marzo ha coinvolto oltre 600 persone tra artisti, tecnici, professionisti, operai e manutentori - la scelta di Federalberghi, partner del 395° Festino, di coinvolgere i turisti.

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Entra nel vivo dei festeggiamenti il 395° Festino di Santa Rosalia che, da giorni, intrattiene cittadini e turisti presenti a Palermo con gli appuntamenti delle manifestazioni a corollario cominciati il 10 luglio. Momento più atteso, la lunga notte del 14 luglio

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la notte del 14 luglio (2) : (AdnKronos) – Un trionfo di arti, dal teatro alla danza, dalla musica al canto, con il coro di voci bianche e la Kids orchestra del Teatro Massimo, fino alle esibizioni artistiche acrobatiche – durante la nascita di Rosalia, la tentazione dei diavoli e la peste – che vedranno in aria cittadini palermitani nella performance curata da La Fura dels Baus e l’esecuzione della danza del fuoco. Da Palazzo Reale, il carro ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la notte del 14 luglio (3) : (AdnKronos) – Il carro farà la sua prima sosta davanti la Cattedrale dove si esibirà la compagnia Transe Express, per la prima volta nel cast artistico del Festino, con la performance aerea ‘Lacher de violons’. Un dialogo tra cielo e terra che coinvolgerà venti artisti, dove la potenza delle percussioni incontrerà la delicatezza di un quartetto d’archi e di una voce lirica. Il corteo sarà accompagnato dalla ...