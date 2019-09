Pd e Zingaretti | che imbarazzo | pur di governare digeriscono pure l' uomo dei protocolli

Zingaretti - il Montalbano politico che ci mancava (e che ci lascia ben sperare) : Quello che emerge da queste giornate di palazzo è che la svolta sembra davvero a portata di mano. Il governo nato dopo il 4 marzo era il primo governo geografico della Repubblica a cui nessuno dei protagonisti in campo poteva sottrarsi. Era un punto di caduta costituzionale obbligato per rispecchiare la volontà degli elettori. Quello che si accinge a nascere la prossima settimana rappresenta il superamento dell’esperimento geografico e l’inizio ...

La lezione dei votanti su Rousseau a Di Maio e Zingaretti : ora basta giochetti e strategie : Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau è un punto di svolta nel percorso verso la formazione del nuovo governo, ma testimonia anche la peculiarità dell'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, osteggiato dai vertici ma caldeggiato dalla base e dai gruppi parlamentari. Che possa essere una forza o una debolezza, dipenderà da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Nicola Zingaretti cancella i porti chiusi : "Modifiche al dl sicurezza" - diktat ai grillini : Prima Giuseppe Conte, dunque Luigi Di Maio che rinuncia al ruolo di vicepremier, infine Nicola Zingaretti. Il segretario Pd fa il punto sull'inciucio col M5s: "Stiamo lavorando con pazienza e serietà per un governo di svolta vera, questo serve all’Italia, che riaccenda i motori dell’economia, che ne

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Luigi Di Maio deride Zingaretti : "Non ha neanche il potere di decidere". Alla faccia dell'alleanza felice : "Gli slogan non ci bastano - dice - serve concretezza. Noi non guardiamo ai colori delle forze politiche, lavoriamo per il Paese". Il Movimento avrà anche il 33 per cento dei voti contro il 19 del Pd, ma il nervosismo non risparmia Luigi Di Maio. Zingaretti?, ha spiegato poi ai suoi: "Mi ha detto c

I punti del programma che Zingaretti ha proposto a Conte : "C'e' stato un incontro con il presidente Conte che, purtroppo, si è svolto nel giorno in cui l'Istat conferma i dati negativi sull'economia e che confermano necessità di dare una svolta e aprire una nuova stagione politica per il nostro Paese". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. "Questa fase si è aperta con segnali ...

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi scuola gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Zingaretti : «Giù le tasse su salari bassi. L'Istat conferma che serve una svolta» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Zingaretti : vogliamo un Governo che rimetta soldi in tasche italiani : Zingaretti: "Anche per l'ipotesi dell'avvio del nuovo Governo con il Pd i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani sono scesi ai minimi storici

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - ma quante balle. Rinnegano loro stessi : ecco i video che li inchiodano : Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, ecco i due voltagabbana. "Lo dirò per sempre: mai con il Movimento 5 stelle", ripeteva il segretario del Pd. Che solo un mese fa giurava: "Se il governo cade si va al voto". Ma come sappiamo ha ingannato tutti, da Carlo Calenda a Matteo Salvini. Dall'altra parte an

Elezioni - Zingaretti rilancia : "Alleanza Pd-5stelle anche alle Regionali" : Una riproposizione del "cordone sanitario contro le destre" mutuato a Bruxelles. Il segretario del Pd nella sua relazione...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - la trattativa che resuscita i vecchi ministri : tra loro Orlando e Padoan : La trattativa tra Pd e M5s prosegue a singhiozzo. Si ferma di notte a Palazzo Chigi, riparte nel pomeriggio. Ma gli aspiranti alleati sono ancora lontani dal trovare una quadra. Soprattutto sulla squadra di governo. Perché i dem accusano Luigi Di Maio e la sua bulimia di poltrone. Il capo politico g