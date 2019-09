Mancini | “Ho un dubbio solo per domani | dieci li abbiamo già scelti”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il c.t. della Nazionale Robertoha parlato alla vigilia della gara contro l’Armenia, tappa fondamentale per la corsa verso Euro 2020 “Sarà una partita difficile perché loro sono più avanti di noi come condizione, ma vogliamo qualificarci il prima possibile e siamo qui per superare le difficoltà.fatto bene all’inizio e ora ci ritroviamo dopo quattro mesi. La nazionale armena viene da una prestazione ottima in Grecia, ma comunque l’Italia ha sempre faticato qui. Starà a noi fare una grande partita e superarle” Tanto entusiasmo dunque nonostante i tanti forfait per infortunio che non hanno aiutato“Vogliamo riprendere da dove avevamo finito, spiace per gli infortunati. È un problema di inizio stagione perché oggi ormai si inizia la preparazione e poi si va in giro a giocare sfide importanti”. Sensi? “Può giocare, ...

