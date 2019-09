I robot del futuro saranno simili a… scarafaggi?

Fonte : wired

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Isolare il movimento di una singola zampa rispetto a tutte le altre oppure, al contrario, sincronizzare perfettamente l’ondata di movimento di tutte, nell’insieme, a seconda delle situazioni. Se avete mai osservato da vicino unoo – nel caso, complimenti per lo spirito scientifico – avrete notato quanto queste piccole creature corazzate siano in grado di compiere azioni anche estremamente sofisticate pur di sfuggire, nascondersi e sopravvivere. Un team della Georgia Tech ha appena sviluppato un modello teorico per insegnare anche a macchine costruite dall’essere umano – veri e propritini a (per ora) quattro zampe – a seguire questi schemi di comportamento. E lo ha fatto attraverso il metodo più snello e rapido di sempre, cioè seguendo la scia del movimento di ciascun arto degli insetti e trasformandola in una sorta di pista da seguire per quelli del ...

